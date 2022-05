ROY, Jean



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 9 avril 2022, à l'âge de 70 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean Roy, fils de feu madame Georgette Perron et de feu monsieur Gérard Roy. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son frère et sa soeur: Pierre et Micheline; sa belle-soeur Elisabeth Massé ainsi que son oncle rév. Louis-Philippe Roy o.m.i. et sa tante Suzanne Lessard (feu Maurice Perron); ses nièces et son neveu: Audrey Roy (Annie Mercier), Jean-Simon Roy (Cynthia Thibault) et Marie-Chloé Roy (Élise Belleville). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ceux et celles qui l'ont précédé. Un grand merci au personnel et aux bénévoles de la Maison du Littoral pour leur grande humanité dans l'accompagnement et les soins ainsi qu'au personnel de la Résidence Jazz de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des soins palliatifs du Littoral. Des formulaires seront disponibles sur place.