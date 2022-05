BÉDARD, Diane



Au CHSLD Limoilou, le 18 janvier 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Diane Bédard. Elle était la fille de feu madame Alice Dumont et de feu monsieur Fernand Bédard. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 14het de là au cimetière de La-Nativité-de-Notre-Dame rue Du Fargy. Madame Bédard laisse dans le deuil ses sœurs: Denise (Laval Villeneuve) et Louise; ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents. Un remerciement spécial au personnel du 2e étage section B du CHSLD Limoilou pour les bons soins prodigués ainsi que leur dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, QC, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com. Elle a été confiée à la maison: