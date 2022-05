VÉZINA, Michel



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 24 mars 2022, à l'âge de 74 ans et 10 mois, est décédé monsieur Michel Vézina, ami de cœur de madame Lise Ruel, fils de feu madame Fernande Lemay et de feu monsieur Arthur Vézina. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son amie de cœur Lise Ruel, la mère de ses enfants: Céline Carbonneau, ses enfants: Clayton et Valérie (David Hurtubise); ses frères et sœurs: Lise (feu Jean-Pierre Bégin), Jean (Nathalie Bilodeau), Jacques et Pierrette (Rémi Chartier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Carbonneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis, tout particulièrement son grand ami Claude Leclerc, de même que les autres locataires du Château Vert où il demeurait.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Sincères remerciements pour les très bons soins qu'il a reçus à l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour atténuer ses souffrances. Merci à la Dre Geneviève Dion et au personnel qui ont été là pour nous dans le respect et avec gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone: 418 656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org.