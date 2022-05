GRONDIN, Roger



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 avril 2022, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédé monsieur Roger Grondin, époux de madame Marjolaine Renaud, fils de feu madame Idola Lainé et de feu monsieur Napoléon Grondin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h 30 à 13 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse Marjolaine Renaud; ses enfants: Nancy Grondin (Jean-Paul Deschenes), feu Daniel Grondin, Magali Grondin (Marc Lelièvre); ses petits-enfants: Daniel Deschenes (Stéphanie Mercier), Bruno-Pierre Deschenes (Élizabeth Audet Perron), Michel Lelièvre, Odalie Lelièvre et son arrière-petit-fils Léonard Deschenes; ses frères et soeurs: Feu Jean Paul Grondin (feu Raymonde Pichette), feu Jean Yves Grondin (feu Lucille Dumont), feu Gertrude Grondin (feu Francis Rusk), feu Claude Grondin (feu Fleurette Labrecque), feu Robert Grondin (Colette Bélanger), Louise Grondin (feu Paul André Gagnon), Roger Michaud (feu Claudette St-Laurent), André Michaud (feu Monique St Laurent), feu Robert Michaud, (feu Lise Potvin); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Pierrette Renaud (feu Raymond Rousseau), feu Murielle Renaud, Gérard Renaud, Irenée Renaud (feu Louise Bolduc, Mona Bibeau), Michel Renaud (Lise Roussel); sa tante Mme Cécile Portelance; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s dont Raymond Ratté et Doris Bélanger. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel- Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.