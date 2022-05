ST-ONGE, Normand



À son domicile, le 10 janvier 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé subitement monsieur Normand St-Onge, conjoint bien-aimé de madame Caroline Auger. Il est le fils de feu Blandine Lemay et de feu Louis St-Onge. Il demeurait à Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Caroline, ses frères et sœurs: Jean-Louis, Camil (Micheline), Normande, Martial (Ginette), Claudette (Jean-Paul), Michel; ses enfants: François (Annie) (Carolane, Mathieu), Ghislain (Karine) (Noamy, James); ses belles-sœurs: Louise, Diane (Ghislain) et son beau-frère Michel Auger, ainsi que Véronique, Marie-Maude (Nicolas), les filles de Caro et ses petits-enfants: Eliane et Jacob; ses beaux-parents: Jacques Auger et Mado Vachon; ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où la famille vous accueillera à compter de 9h30.