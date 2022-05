LABRIE, Thérèse



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 19 décembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Thérèse Labrie, épouse de feu René Hallé, demeurant à Lévis. Elle était la fille de feu Alphonsine Carrier et de feu Henri Labrie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole (feu Tom Peacock), Danièle (Claude Thibault), Gilbert (Élisabeth Groulx), Bertrand, Josée (Donald Gagnon), Renée (Maurice Ricard), Serge (Anne Béland) et Isabelle (Eugenio Dinardo); ses petits-enfants: Etienne, Catherine, Audrey, Frédérique, Emmanuelle, Nicolas et Sara; ses arrière-petits-enfants: Victoria, Tristan, Félix et Laurence. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Gabrielle (feu Lionel Carrier), Jeanne D'Arc (feu Philippe Laflamme), Léandre (feu Noëlla Duclos), Marie-Paule (feu Louis Carrier), Jean-Marc (Murielle Dumas) et Francine. Lui survivent: Céline (feu Philippe Carrier) et Pierrette (feu Victor Morin). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces. De la famille des Hallé, elle était la belle-sœur de: feu Claire (feu Paul Cantin), feu Charlotte, feu Paul (feu Jacqueline Ruel), feu Roger, feu Marcel (feu Louisette Brassard), Jeannine (feu Robert Charbonneau) et feu Madeleine (feu Léo Gosselin). Elle laisse également plusieurs neveux et nièces. Nous tenons à remercier Lucie Carbonneau de la Coopérative de services Rive-Sud qui par sa présence et sa douceur, a marqué la vie de maman pendant plusieurs années. Merci au personnel de l'unité de soins de la Résidence Les Marronniers pour leur dévouement et leur empathie. Nous ne pourrions passer sous silence le dévouement indéfectible de Dr Steven Hamann envers maman. Il a été d'une disponibilité remarquable. Un merci spécial au personnel soignant, de soutien et bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Grâce à votre respect et votre empathie, maman a vécu sa fin de vie dans un havre de paix. Nous aimerions que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com.de 10 h à 14 h.