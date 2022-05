LABRECQUE, Déziel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le samedi 30 avril 2022, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé Déziel Labrecque, époux de Gabrielle Chabot, fils de feu Louis Labrecque et de feu Marie-Jeanne Therrien. Il demeurait à Honfleur, natif d'Armagh.La famille recevra les condoléances auà compter de 13h30.Les cendres de monsieur Labrecque seront déposées par la suite au Columbarium du Complexe Funéraire Roy & Rouleau inc. d'Armagh. Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants: feu Claudel, Déziel Jr (Nathalie Marcotte), Danielle. Ses petits-enfants : Noémie (Frédéric Gagnon), Vanessa (Guillaume Roy), Maude (Christopher Fortin); ses arrière-petits-enfants: Tommy, Félix, Benoît, Élodie, Maxime et Charlie. Il était le frère de Jeannine (Adrien Lemelin) et feu Gisèle (François Breton). De la famille Chabot, il était le beau-frère de: Hélène (feu Benoît Chamberland), Yolande (feu Clément Goulet) feu Rose, feu François, Marie (feu Yvon Villeneuve), feu Wilfrid, Micheline (Gilbert Grenier), Gisèle (Viateur Thibault), feu Gaétan, feu Jeannine et Jacques (Claude Tousignant). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci aux membres du personnel de la résidence Le Fleuribel d'Honfleur pour leurs très bons soins prodigués. Un remerciement très spécial aussi aux membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et leur gentillesse. Ils ont mis tout en œuvre pour qu'il puisse partir dans la dignité.