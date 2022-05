TURCOTTE, Gaétan



À son domicile, le 20 mars 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé subitement monsieur Gaétan Turcotte, fils de feu Guy Turcotte et de feu Jeannine Dugal. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 20 mai 2022 de 18h à 21h etde 8h30h à 11h.et de là, au cimetière St-Charles où ses cendres seront inhumées dans le lot familial.Il laisse dans le deuil, ses frères : Benoît, Serge (Nathalie Filion) et Michel; ses neveux et sa nièce : Marc-Olivier, Mathieu (Noémy Fiset), Maxime et Amélie (Philippe Petitclerc) et son petit neveu Henri. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, autres membres de la famille ainsi que plusieurs amis, anciens collègues de travail et la grande communauté du water-polo. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec (QC) G1M 3H6, tél.: 418-529-9742, web: https://scleroseenplaques.ca/