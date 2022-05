DUQUET, Daniel



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 mars 2022, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Daniel Duquet, fils de madame Yvette Chabot et de monsieur Robert Duquet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa sœur Martine (Gabriel Céré), ses quatre nièces: Sabryna, Roxanne, Rosalie et Annabel, ainsi que leurs enfants; sa cousine chérie Isabelle. Un grand merci particulier à Martin et Serge qui l'ont soutenu jusqu'à la fin. Il laisse également dans le deuil son oncle Gaétan et ses tantes Denise et Yvette, plusieurs cousins et cousines ainsi que de nombreux amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, téléphone: 418 524-2626, site web: www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.