BÉRUBÉ, Rita Dubé



Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 24 janvier 2022 est décédée à l'âge de 92 ans et 10 mois, dame Rita Dubé épouse de feu monsieur David Bérubé. Elle était la fille de feu Samuel Dubé et de feu Marie Bérubé. Elle demeurait à Saint-Alexandre et autrefois à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aude 12 h 30 à 13 h 25.et sera suivie de l'inhumation au cimetière de la Montagne. Elle laisse dans le deuil sa fille Claire (Ghislain Martel), son fils Serge (Martine Flowers), elle était également la mère de feu Bertrand; ses petits-enfants : Vincent Bérubé (Véronique Dubé), Marie Desjardins, Caroline Bérubé (Sébastien Lavoie), Sophie Bérubé, Christine Bérubé, Julie Bérubé, ses arrière-petits-fils Charles et Loïc; ses sœurs Huguette (feu Augustin Dancause) et Claudette (Alphonse Thériault), son frère Fernand. Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Bérubé, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Des remerciements sincères sont adressés à tous les membres du personnel du Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre pour leur accompagnement, leur soutien et l'excellence des soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, Don en ligne : www.fondationhndf.caDirection funéraire :