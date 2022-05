MORNEAU FORTIN, Antonia



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 6 février 2022, à l'âge de 101 ans et 3 mois, est décédée madame Antonia Morneau, épouse de feu monsieur Philippe Fortin, demeurant à Saint-Aubert-de-L'Islet. Originaire de Saint-Pamphile, elle était la fille de feu dame Maria Langlois et feu monsieur Adalbert Morneau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Laurent (Denise Graveline), Marcel, André (Yvette Laboissonnière), Cécile (Rodrigue Saint-Pierre), feu Lise, et Denis (Louise Pelletier). Ses petits-enfants: Jean-Francois Fortin; Frédéric et Pascal Fortin; Cynthia et Martine St-Pierre; Magalie Fortin Dubuc; Annie-Eve (François Paquette), Jade (Yan Fortin) et Elie Fortin ainsi que son arrière-petit-fils Milan; sa sœur Marie-Paule (feu Elzéar Miville) et sa belle-sœur Gemma Miville (feu Alphonse Morneau). Issue d'une famille de 14 enfants, elle est allée rejoindre ses sœurs, ses frères ainsi que ses belles-sœurs et ses beaux-frères des familles Morneau et Fortin. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, leur soutien, leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) GOR 3G0.Les membres de sa famille vous accueilleront aule samedi 14 mai, jour des funérailles à compter de 12h30.suivies de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.