COURCY, Jeannette Cayer



Au Centre d'hébergement Sainte- Monique, le 20 mars 2022, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée dame Jeannette Cayer, épouse de feu monsieur Rosaire Courcy. Elle était la fille de feu dame Georgianna Martineau et de feu monsieur Herménégilde Cayer. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Germaine (Pierre Bouchard), Florence, feu René (Marie Jobin), Claude (Francine Cloutier) et Francine (Pierre Rochette). Elle était la sœur de feu Yvonne (feu Thomas Croteau), feu Edmond (feu Irma Gingras), feu André, feu Denise (feu André Dufresne), Alphonse (Renée Turgeon), Thérèse (Rémy Lemelin), feu Cécile (feu Hilaire Rousseau), Doris (feu Armand Petitclerc), feu Alfred (feu Lucille Martineau) et feu Georges-Henri (Liliane Vézina). Elle était la belle-sœur de feu Laura (feu Hervé Roger), feu Adrien (feu Thérèse Duchesne), feu Simone (feu Marcel Villeneuve), feu Armand (Marie-Rose Martineau). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Sabrina, Éric, Renée, Jérôme, Marie-Josée, Natasha, Jonathan, François, Paule et Fannie; ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel et les bénévoles du Centre d'hébergement Sainte-Monique, de jour et de nuit, pour leur grand dévouement, leur humanité, leur écoute et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.