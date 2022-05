TANGUAY, Daniel



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 mai 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Daniel Tanguay, fils de feu René Tanguay et de feu Gisèle Faucher. Il demeurait à Lévis (secteur St-Jean-Chrysostome) et était originaire de St-Zacharie. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Mme Lise Goulet, ses enfants: Annie (Martin Turgeon), Bruno (Julie Savard), David (Mélanie Rochette), leur mère Mme Claire Létourneau, ses petits-enfants: Olivier et Sara Champoux, Raphaël, Hugo et Brianna Tanguay, Aimy et Alexis Tanguay; ses frères et sœurs: Émilio (Colette Denicourt), Gertrude (Gilbert Cloutier), Jean-Denis (Nicole Lepage), Alain (Hélène Laprade), Réjeanne (André Tanguay), Martin (Julie Bergevin), Marc-André (Lucie Bouchard); ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances au complexeà 17h.Vos témoignage de sympathie peuvent se traduire par un don à la la fondation de recherche sur le cancer https://www.societederecherchesurlecancer.ca/.