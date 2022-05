MERCIER, Claudette Patry



Avec un courage incroyable, tu as regardé droit dans les yeux arriver la fin de ta vie… Ta sérénité nous a tous chavirés et émus. Repose enfin en paix maman.À l'âge de 78 ans, le 7 mai 2022, la veille de la fête des mères, nous a quittés notre maman d'amour, Claudette Patry, fille de feu Fernande Gosselin et de feu Paul-Émile Patry. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son conjoint, l'amour de sa vie, Valérien Mercier, sa fille Guylaine et son gendre Mario Couture, son fils, Jean-François, ses petits-enfants qu'elle adorait: Louis-Philippe (Marilie Demers) et Sarah-Ann (Louis-Marc Mauger); feu, sa soeur Lise et son beau-frère, Jacques Turgeon; ses enfants de cœur, Hugo et Stéphanie Turgeon (Martin Noël), et Anne-Catherine Noël; ses belles-sœurs: feu Marie- Paule, feu Liliane, Rosaline et Jeanne D'Arc; ses cousins, cousines, neveux et nièces; son filleul (Stéphane Gaumond) et sa filleule (Lyne Renaud); tous ses amis qui se souviendront de sa joie de vivre contagieuse et de son rire unique! Particulièrement, son amie de toujours, Andrée Bilodeau. Un merci tout spécial à tout le personnel du 4e étage (soins palliatifs) de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi qu'à son médecin, la docteure Elaine Blanchard. Merci Dre Blanchard, pour votre très grande disponibilité, votre douceur, votre écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aule vendredi 13 mai de 19 h à 22 h et, à compter de 9 h.