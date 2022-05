LECLERC, Rita



Au CHUL, le 15 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Rita Leclerc, fille de feu monsieur Adrien Leclerc et de feu madame Marthe Bergeron. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h., et de là, au cimetière La Souvenance.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Danielle, Gilbert (Sylvie Laverdière), Elizabeth (Alain St-Arnaud), Anne (Serge Picard) et François (Sandra Mestery); ses petits-enfants: Marc-Antoine, Louis-Alexandre (Mélanie Bourque), Lance (Alyson Auger), Joël, Gabriel, Alexis; ses arrière-petits-enfants: Kiyane, Malcom, Loïc, Alexandre, Charles, Annabelle, Rosalie et Adrien; ses sœurs: Pierrette (Jean Larrivée), Clémence, Pauline (feu Étienne Côté), Louise; sa belle-sœur Jacqueline Pérusse (feu Charles Leclerc). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Bruno (feu Carmen Pérusse), Marcelle (feu René Pronovost), Jules (feu Janette Viau), Laurette (feu André Auger), Charles (Jacqueline Pérusse), Colette et Hector (feu Madeleine Bernier) et Marc. La famille tient à remercier sincèrement le Dr Bernard Larochelle et au personnel du 2e Sud-Est pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou à la Société canadienne du cancer.