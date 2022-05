GOSSELIN, Gabrielle



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 7 mai 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Gabrielle Gosselin. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au240 Av. du CollègeSainte-Marie, G6E 3Y4le samedi 14 mai 2022 de 14h à 16h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants : France Perreault, feu Danielle Perreault, Alain Perreault (Christine Ferland), Carole Perreault, Andrée Perreault (Jean-Paul Grondin) et Jo-Anne Perreault (Serge Gosselin). Ses petits-enfants : Nathalie, Philippe, Nicolas et Charles Poulin, Alice Perreault Payette, Francis et Étienne Perreault, Alexandre et Frédéric Grondin, Laurie Pier et Jean Christophe Gosselin ainsi que ses arrière-petits-enfants. Ses frères, ses sœurs et sa belle-sœur : Gilberte (feu Alexandre Langevin), Cécile (André St-Hilaire), Damien (feu Elizabeth Gagnon), Pauline (feu Roger Gagnon), André, Raymonde (Claude Gagnon), Lise, Ginette (Réal Marcoux) et sa belle-sœur Linette Gagnon. Elle est allée rejoindre Marcel, Laurette (Jean-Marc Poulin), Claire et Lucette. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement Dr Christian Lessard de Sainte-Marie, Dr Stéphanie Cloutier de L'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, Dr Catherine Girouard spécialiste en gériatrie de l'Hôtel-Dieu de Lévis et Pascale Bisson, infirmière au CLSC de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Un merci spécial au personnel de l'Hôpital de Saint-Georges pour avoir accompagné notre mère Gabrielle jusqu'à la fin. Un don à RQMO- Regroupement québécois des maladies orphelines : https://rqmo.org/ serait apprécié