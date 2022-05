BONNEAU, Jean-Paul



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 15 avril 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Bonneau, époux en premières noces de feu dame Rolande Laroche et en secondes noces de dame Louise La Rue. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 27 mai 2022, de 18h à 21h et le samedi 28 mai 2022, de 9h à 10h30.et de là, au cimetière St-Michel de Sillery où ses cendres seront déposées dans son columbarium. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise La Rue, ses enfants: Guy (Louise Racine), Jacques (France St-Laurent), Michel (Joanne Barakatt) et Hélène (Sylvain Daigle); ses petits-enfants: Jean-Philippe Bonneau (Anne-Marie Gervais), François Bonneau (Valérie Perron, Isabelle Lespérance), Pierre-Louis Bonneau (Andréane Lepage), Catherine Bonneau, Samuel-Alexandre Bonneau, Marie-Michèle et Raphaël Daigle; ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Florence, Malik et Édouard; ses soeurs: feu Jacqueline, feu Françoise, Marie-Berthe (feu Benoît St-Hilaire), feu Marguerite (Jean-Guy Cyr) et Suzanne (Michel Cantin); ses belles-soeurs de la famille La Rue: Jacqueline (Jacques Desmeules), Suzanne (feu Barrie Apsouris) et Lucie (feu René Paquet); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, amis, anciens collègues de travail et tous les membres de la chorale dont il faisait partie ainsi que tous les passionnés de golf et de bridge qui l'ont côtoyé et qui se reconnaîtront. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société St-Vincent-de-Paul, au 2225, boulevard Henri-Bourassa, Québec, G1J 3X1 - https://ssvp-quebec.org/ - 418 522-5741.