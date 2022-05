GUILLEMETTE, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 février 2022, est décédé à l'âge de 92 ans et 7 mois monsieur Raymond Guillemette. Époux de feu dame Laurette Dubé et conjoint de dame Aline Gauvin, il était natif de Saint-Pamphile et demeurait à St-Lambert de Lauzon. Il était le fils de feu dame Amanda Castonguay et de feu monsieur Joseph Guillemette. Il était le père de: feu Ginette (feu Alfred Chouinard; Roger Caron), Réjeanne (Richard Pelletier), Gaston, feu Daniel, Nicole (Jacques Roux), Roberto (Julie Brousseau), Oliva (Louise Castonguay), Marie-Josée. Il était le grand-père de: Francis (Guylaine Bélanger), Mario (Karine Godbout) et Sylvain. Marie-Ève (Mathieu Troie) et Marie-Guy (Michel Hudon), Dave (Janie Lapointe Tremblay) et Keven (Marie-Pier Cantin-Paquet), Michaël (Véronique Corbeil) et Véronique (Jean-François Hébert), Mathieu et Gabriel. L'arrière-grand-père de: Dylan et Jordan, feu William et Isaac, Noah, Léo, Ély, Milia et Noé, Lévia, Juliette, Emma et Romy, Anthony et Camille, Alexandre et Félix, Saul, Zoé et Rose. Il était le frère de: feu Jean St-Pierre (feu Irène Guay), feu Cécile (feu Armand Bourgault), Yvette (feu Laurent Anctil), feu Noël (feu Aurore Charron), feu Maurice (feu Evelyne Bourgault), feu Hervé (Margo Gadoury), feu Laurent (Jeannine Morin), Jeanne-Mance (feu Jean-Paul Jalbert), feu Guy (feu Madeleine Lesaux), Alyre (Marlene Barne), feu Gaétan (feu Françoise Lesaux), Clément (Romance Fortin), feu Marcel (Micheline Mongrain), Jacques (Patricia Force), feu Robert (Lucie Gagnon), Denise, Jeanne-D'Arc (feu Jacques Labrecque). Sont également affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant du service en soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur accompagnement et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (soins palliatifs), 143 rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1. Les membres de sa famille vous accueilleront à la maison funéraireà compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial du Parc de Saint-Pamphile.