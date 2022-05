CARON, Claudette



Au CHUL, le 28 mars 2022, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédée madame Claudette Caron, épouse de monsieur Yves-Marie Côté. Elle était la fille de feu madame Alvine Gauvin et de feu monsieur Philippe Caron. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle Côté (Frédéric Fillion); sa sœur Mirelle (Guy Chicoine); son frère Hugues; ses beaux-frères et belles-sœurs: Claire Côté, Jacinthe Côté (Benoît Martel), Suzanne Côté (Germain Landry), Marcel Côté (Jocelyne Meadows) et Jean Côté; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi, 20 mai de 8 h 45 à 10 h.et la mise en niche suivra au cimetière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, téléphone: 418 525-4385, Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.