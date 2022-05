JULIEN, Yvonne



Au centre d'hébergement de Saint- Raymond, le 22 février 2022, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Yvonne Julien, épouse de feu monsieur Maurice Vézina, fille de feu monsieur Arthur Julien et de feu dame Marie-Anne Robitaille. Elle demeurait à Saint-Léonard-de-Portneuf. La famille recevra les condoléances auà compter de 13 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Saint-Léonard-de-Portneuf. Madame Julien laisse dans le deuil sa fille France; ses deux petits-enfants: Jonathan et Christelle (François Pelletier); son arrière-petite-fille Mickaëla; sa sœur Denyse (Roland Martel); son frère Arthur (Marielle Beaupré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est allée rejoindre son fils Gaétan, ses 13 frères et sœurs ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs des familles Julien et Vézina. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins.