CARON, Gilberte



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 19 avril 2022, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédée madame Gilberte Caron, épouse de feu monsieur Gaston Huppé, fille de feu madame Eliza Dubé et de feu monsieur Laurent Caron. Elle demeurait à Quebec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 10 h 30.La mise en habitacle des cendres se fera au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Gemma (feu Paul-Henri Castonguay) et Aline (Louis-Georges Bélanger), ainsi que de nombreux neveux et nièces et ami(e)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : feu Hervé (feu Armande Castonguay), feu Roland, feu Marthe, feu Jeanine (Georges Chamard), feu Raymond-Marie (Madeleine Breton), feu Colette (feu Ernest Bélanger) et feu Charles. La famille remercie le personnel du CLSC La Source (Sud) et de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. Site Web : https://www.mspdulittoral.com/donner/