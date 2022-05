ASSELIN, Micheline



À Québec, le 28 avril 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Micheline Asselin, épouse de monsieur Gilles Bussières et fille de feu dame Corinne Vigneault et de feu monsieur Conrad Asselin. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil; ses enfants: Daniel Bussières (Louise DesRochers), Richard Bussières (Isabelle Roy); ses petits-enfants: Ariane, Vincent, Gabriel, Sofia, Mathieu; son frère: Jacques Asselin (Monique Thibault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bussières: Solange Bussières (feu Yvan Lambert), Ghislaine Bussières (feu Yves Létourneau), Michel Bussières (Jocelyne Rochette), feu Huguette Bussières, feu Colette Bussières (feu Jean-Guy Picard), feu Claude Bussières (feu Huguette Gagnon), Feu André Bussières (feu Yvette Mailly), Lise Desmeules (feu Marc Bussières), sa très grande amie: Nicole Laverdière (Jacques Parrot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 15h à 16h30.Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie Dre Geneviève Desbiens et l'équipe d'hématologie/oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec de même que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Site: www.fondationduchudequebec.org , tél.: 418-525-4385. Des formulaires seront disponibles sur place.