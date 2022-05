FISET, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 avril, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur André Fiset, époux de madame Gaétane Gilbert. Il était le fils de feu Roger Fiset et de feu Marie-Blanche Alain ainsi que feu Victoire Carrier. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse Gaétane Gilbert, ses fils: Patrick (Marlène Fournier) et Steve (Isabelle Mailhot), ses petits-enfants: Anne-Julie, Marc-Antoine, Laurie-Anne, Philippe et Audrey; ses frères et sa sœur: Gisèle (Jacques Drapeau), Edgar (Diane Cloutier), ses beaux-frères et belles-sœurs: Louisette (feu Steve Jones), Bertrand (Diane Giguère), Jeannine (Donald Viens), Claude (Hélène Lapointe), Pierre, Pauline, Sylvie (Efisio Vinci); ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). Il était également le frère de feu Gilles Fiset (Diane Bouchard). La famille recevra les condoléances au :de 11h30 à 13h.La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité 250 de l'hôpital Général de Québec ainsi que l'équipe du CLSC de la Source Sud pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/.