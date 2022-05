Aménagement du territoire et revenus des Villes: le gouvernement doit en faire plus, clament les maires

Les maires des grandes Villes du Québec font front commun pour demander au gouvernement d’en faire plus pour limiter l’étalement urbain et pour octroyer de nouvelles sources de revenus aux municipalités.

En ouverture des 100e Assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), les maires, étaient tout ouïe devant les propos du premier ministre François Legault, qui est venu leur adresser la parole jeudi matin.

Ils l’ont entendu parler de l’importance de limiter l’étalement urbain et de densifier les villes, tout en continuant de marteler qu’il faut développer Chaudière-Appalaches et réparer le déséquilibre causé par les ponts à l’ouest en construisant un troisième lien.

«Il va falloir qu’on mette ces gens-là un peu partout et va falloir aussi s’assurer qu’on continue à développer Chaudière-Appalaches et les régions», a soutenu M. Legault.

Pas de nouveaux revenus

De plus, le premier ministre n’a pas marqué d’ouverture à donner de nouvelles sources de revenus aux Villes, qui sont confinées à l’assiette foncière, ce qui amène une pression pour l’étalement urbain.

«Nous aussi on a un déficit à Québec et nos employés gagnent 30% de moins que les employés aux mêmes postes dans les municipalités, a lancé le PM. Je sais que Québec solidaire pense que l’argent pousse dans les arbres. Je suis ouvert à toutes les propositions, mais les Québécois sont les plus taxés et on va être prudents avec ça.»

Le président de l’UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté, avait juste avant affirmé que «la lutte aux changements climatiques, ce n’est pas un enjeu comme les autres. C’est LA priorité qui doit guider nos décisions.»

Au sortir du discours du premier ministre, les maires de deux plus grandes Villes du Québec, Montréal et Québec, restaient avec des insatisfactions.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, demande au gouvernement de rendre publiques avant les élections les orientations concrètes de sa politique sur l’aménagement du territoire, que la CAQ ne promet qu’en 2023.

Photo Agence QMI, MARCEL TREMBLAY

Avant les élections

«Je pense qu’il faut déposer les orientations avant les élections», a-t-il soutenu. Il croit aussi qu’un moratoire sur l’ajout de nouvelles autoroutes doit en faire partie, ou à tout le moins être «balisé». «On le sait que l’ajout d’autoroutes, c’est pas une solution aux enjeux climatiques.»

«C’est évident qu’on veut se positionner avant les élections», a renchéri Valérie Plante, mairesse de Montréal, qui demande des «engagements clairs». Elle réclame aussi des solutions pour sortir les Villes de leur dépendance aux taxes foncières. «Ce n’est pas sain parce que ça amène les municipalités à faire des choix qui sont des fois en contradiction avec la lutte aux changements climatiques.»

Photo Agence QMI, MARCEL TREMBLAY

«Il faut une fiscalité différente. Si on est condamnés à dire qu’au municipal votre seule façon de répondre à vos impératifs économiques c’est d’empiéter sur le territoire agricole ou forestier, le Québec on a tous perdu», a ajouté M. Marchand.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, s’est réjouie du «gain majeur» obtenu avec le droit de préemption, qui donnera un droit de premier regard aux Villes pour l’achat de terrains sur leur territoire. Mais elle a aussi souligné que les «attentes sont élevées» envers la nouvelle politique d’aménagement.