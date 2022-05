CLOUTIER, Gérard-François

O.M.I.



À Richelieu, le 19 avril 2022, est décédé à l'âge de 85 ans et 11 mois, le père Gérard-François Cloutier, o.m.i., fils de feu Robert Cloutier et de feu Jeanne Martel. Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu René (Stella Beaulieu), Marielle (feu André Beaulieu), Yves (Yvette Poirier), feu Paul-Émile (feu Pierrette Bourdon). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines.Ses cendres seront inhumées dans le cimetière oblat de Richelieu à une date ultérieure.