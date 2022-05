LEMIEUX, Colette Pagé



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 21 janvier 2022, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée madame Colette Pagé, épouse de feu monsieur Jean-Louis Lemieux, fille de feu madame Alice Leclerc et de feu monsieur Rosaire Pagé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 10 h à 10 h 30.suivi de la mise en niche des cendres. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Jean-Pierre Robitaille), Henriette (Jocelyn Martel) et Michel (France Deseosiers) ; ses petits-enfants : Frédéric et isabelle Robitaille, Dave Martel (Valérie Tremblay) et Cedrick Gariépy (Christine Bell) ; ses arrière-petits-enfants : Jayden Isaac, Cathlyn Elyzabeth et Ryan Patrick Robitaille, Emmy et Laurie Martel, Delphine et Jasmine Gariépy ; sa sœur Rolande Pagé ; son beau-frère André Lemieux ainsi que ses neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.