GOULET, Pauline



Au CHUL de Québec, le 23 mars 2022, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédée madame Pauline Goulet. Elle était la fille de feu madame Jeanne Bergeron et de feu monsieur Émile Goulet. Elle demeurait à Sillery.Elle laisse dans le deuil son compagnon, Jean Plamondon, ses enfants: Francine, Alain (Christine Simard), Carole (Daniel Dion); ses petits-enfants: Catherine, Alexandre, Vincent, Tania, Ariane; ainsi que ses arrières petits-enfants. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, samedi le 21 mai 2022 entre 13 h et 16 h auLa mise en terre se fera dans le cadre d'une cérémonie privée, le samedi 28 mai, au cimetière Mont-Marie, dans le secteur de Charny.