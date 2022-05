RICHARD BLAIS, Carmen



Dans le confort de sa maison, auprès de sa fille, est décédée le 1er mai 2022, à l'âge de 84 ans et 8 mois, madame Carmen Richard, épouse de feu monsieur Maurice Blais. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace et y était originaire. Elle était la fille de feu dame Èva Simoneau et de feu monsieur Joseph Richard. Elle laisse dans le deuil sa fille France. Elle s'en va rejoindre de nombreuses personnes aimées au fil des ans mais plus particulièrement son fils, Richard Blais. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Odilon (feu Anita Goulet), feu Conrad, feu Marie-Marthe (feu Maurice Payette), feu Jean (feu Rachelle Morin), Louisette (feu Bertrand Gagné) et feu Georgette Richard (feu André Bernier); de la famille Blais: Roger (Renée St-Hilaire), Raymond (Marcelle Racine), Gilles (Marie-Andrée Richard) et Christiane (Réjean Caron) ainsi qu'un grand-oncle, René Bouchard. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces et ses nombreuses amies. Des remerciements se doivent d'être soulignés aux personnes suivantes: sa nièce, Lyne Richard, pour ses visites régulières; une voisine, Danielle Caouette, qui lui a rendu de nombreux services depuis deux ans et cuisiné de bons plats au cours des dernières semaines; à Pauline Joncas, " tante Lise " et Hélène Pelletier, amies de la famille, qui n'ont jamais refusé de venir prendre la relève à quelques moments; ainsi qu'à Nancy Mercier, sa coiffeuse, qui s'est déplacée à la maison pour lui offrir ses services au courant des derniers mois. Les bons soins prodigués par des intervenants(es) du CLSC de Montmagny est aussi à souligner, plus particulièrement, Claire De Coninck et Nancy Guillemette, infirmières à domicile, pour leur très grande disponibilité, leur dévouement et leur souci du bien-être des personnes en fin de vie. Sincère merci à la Dre Jessica Ouellet pour son approche humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1 place de l'Église, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h.Elle sera par la suite incinérée et ses cendres déposées ultérieurement au cimetière paroissial.