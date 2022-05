LACASSE, Jeannine



À l'IUCPQ de Québec (Hôpital Laval), le 30 janvier 2022, à l'âge de 87 ans est décédée Madame Jeannine Lacasse, fille de feu Philippe Lacasse et de feu Rosa Turgeon. Elle demeurait à la résidence Le Gibraltar de Québec.La famille accueillera parents et amis aude 9h à 10h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Rachel (feu Roch Noël), Carmen (Clovis Tanguay); son frère André (Blanche Mayrand), sa belle-sœur Hélène Beaudoin (feu Camille Lacasse). Elle est allée rejoindre ses frères Lionel, Daniel et sa belle-sœur Louise Gagné, sa sœur Marielle et son beau-frère Yvon Roy. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis, en particulier Madame Nicole St-Pierre et Madame Christine Laflèche. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant du Gibraltar et de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués ainsi que Madame Lyne Carrier pour les nombreux services rendus. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) 2725, Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles sur place.