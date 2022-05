JOHNSON, Gérard



À la Résidence Aviva, le 10 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé paisiblement, entouré de l'amour des siens, monsieur Gérard Johnson, époux de madame Claudette Morin. Il était le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Johnson et feu madame Marie-Anne Richard. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera, à compter de 13h, au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Beauport, rue du Fargy. Monsieur Johnson était l'époux de madame Claudette Morin; il était le père de : Richard, Carole (Michel Slight), Lucie (Steve Lapierre) et feu Martin (Hélène Potvin et Benoit Asselin); le grand-père de : Jean-Michel, Patrick, feu Vincent, Éric (Mélanie Gagné), Catherine, Mathieu (Anna Heo) et Marc-Antoine; l'arrière-grand-père de : Dylan et Chloé; le frère de : feu Thérèse (feu Alphonse Di Gaetano et feu Lauréat Allard), feu Rosaire, Urbain "Bill - décédé le 5 mars 2022" (Yolande Moisan), feu Marie (feu Jean-Guy Bédard), feu Guy (feu Cécile Dionne et Jacinthe Mailloux), feu Monique, feu Édouard (feu Monique Lapalme), Annette (Jean-Claude Fluet) et André (Diane Hanson) ; le beau-frère de : Jean-Yves Morin (feu Aline Pineault et feu Colette Lévesque), feu France Morin et Michel Morin (Judy Viens); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a travaillé avec passion pendant 62 ans comme conseiller financier à l'Industrielle Alliance. Il était aussi un fervent amateur de plusieurs sports, lesquels ont été une école de vie pour lui. Tout au long de sa vie, il a eu la chance de faire de merveilleux voyages avec son épouse. Cette fois-ci, il est parti seul pour le plus lumineux de tous afin de rejoindre son fils Martin et son petit-fils Vincent. Un remerciement spécial au Dre Paule Boisvert ainsi qu'à tout le personnel de la Résidence Aviva pour les bons soins prodigués à notre père. Un merci particulier au Dre Carole Cyr et l'infirmier Martin Vézina, présents dans les derniers moments de la vie de notre père, pour leur bienveillance et leur compassion. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Diabète Québec, 8550, boulevard Pie-IX bureau 300, Montréal, H1Z 4G2, www.diabete.qc.ca.