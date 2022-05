CHARETTE, Pierre



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Pierre Charette, époux de madame Jacqueline Lebel. Monsieur Charette est décédé le 30 avril 2022, à l'âge de 92 ans et 11 mois, à l'hôpital Saint-Sacrement de Québec. Il demeurait à Québec et autrefois à Stoneham. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Jacqueline Lebel; ses enfants: Danielle (Reiner Borchardt), Pierre Junior (Joanne Poulin), Linda et Mario; ses petits-enfants: Mathieu, Raphael, Marie-Ève, Samuel, Christophe, Dominik, Benjamin, Anthony et Emy; ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Marie-Lou, Laurent, Sophie et Liam; sa sœur: Jeannine Lavoie, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances aude 10h à 11h.Monsieur Charette sera porté à son dernier repos le lundi 16 mai 2022 au cimetière de Stoneham. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et AVC, 1434 rue Sainte-Catherine ouest, bureau 500, Montréal, QC. H3G 1R4, https://www.coeuretavc.ca/ ou à Mouvement d'entraide Stoneham, 9 Chemin de l'Aventure, Stoneham, QC. G3C 2R9, 418-930-2237, mouvement.entraine@gmail.com