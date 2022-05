LELIÈVRE, Robert



Il est difficile de croire qu'il y a déjà un an nous avons dit aurevoir à Robert. Le temps passe mais la douleur ne disparait pas et la pensée reste.Robert Lelièvre est décédé le 23 mai 2021 à Lake Worth en Floride, (autrefois de Québec). À la demeure de son fils Vincent, respectueusement et en privé, la famille a célébré sa vie et ses accomplissements. Outre son épouse Ginette Baron, il a laissé dans le deuil ses enfants: Julie Lelièvre (Scott Chorney) et Vincent Lelièvre (Stacey Sherman); ses petits-enfants: Maegan et Bryce Chorney; ses sœurs: Nicole Lelièvre (feu Michel Galarneau) et Élisabeth Lelièvre (Jean-François Lessard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Céline Baron et François Méthot, André Baron et Hélène Gingras, Guy Baron et Johanne Marcil; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis. Maintenant que la situation sanitaire le permet, nous lui rendrons hommage au Québec. Pour lui rendre hommage, la famille vous accueillera auLapériode de condoléances se tiendra de 10h à 12h.