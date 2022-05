Collision mortelle en Gaspésie: trois véhicules impliqués dans un violent accident

Une passagère de 61 ans a perdu la vie après avoir subi un violent face-à-face avec deux autres véhicules qui venaient en sens inverse à Cascapédia-Saint-Jules, en Gaspésie.

Le drame s’est produit sur la route 132, vers 15h mercredi, dans la petite municipalité située entre Maria et New Richmond.

Pour une raison qu’on ignore, le conducteur d’un VUS qui circulait en direction est a perdu le contrôle. C’est en déviant de sa voie qu’il est allé percuter une voiture et une camionnette qui roulait en sens inverse.

Janice Marcoux, une femme de 61 ans de New Carlisle, était passagère du VUS. Grièvement blessée, elle a été transportée au centre hospitalier le plus près. Elle est malheureusement décédée quelques heures plus tard.

«Trois autres personnes ont subi des blessures à la suite de l’accident, mais on ne craindrait pas pour leur vie», a fait savoir le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ) Claude Doiron.

La route 132 a été fermée jusqu’à 19h30, mercredi pour permettre à un enquêteur en scène de collision d’analyser le lieu de l’accident et d’établir les causes et circonstances de ce dernier.

Des détours ont été aménagés via les routes de St-Jules, Mackay ou 299.

Aucune hypothèse n’est priorisée pour le moment, a fait savoir le corps de police provincial.