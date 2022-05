C.R.A.Z.Y. sortira aux États-Unis

Dix-sept ans après sa sortie initiale au Québec, le film C.R.A.Z.Y. du regretté cinéaste Jean-Marc Vallée prendra l’affiche dans plusieurs villes aux États-Unis, à compter du 3 juin prochain.

C’est le distributeur Samuel Goldwyn Films qui se chargera de la mise en marché du populaire film québécois sur le territoire américain.

« Le film va être présenté dans le circuit des salles de répertoire des grandes villes américaines, a précisé le producteur de C.R.A.Z.Y., Pierre Even, joint jeudi par Le Journal. La vente a été conclue l’an dernier à la suite de la restauration [du film] et le distributeur américain attendait le bon moment pour le lancer. On est très contents que ça se concrétise. »

Même si le film avait connu une belle carrière internationale dans les mois suivant son lancement au Québec, en mai 2005, C.R.A.Z.Y. n’avait pas eu droit à une sortie en salle aux États-Unis à l’époque. Le long métrage avait tout de même rejoint un public de cinéphiles grâce notamment à une entente avec la chaîne spécialisée américaine SundanceTV.

Vague d’amour

Jean-Marc Vallée est décédé soudainement d’un malaise cardiaque le 25 décembre dernier à l’âge de 58 ans. Selon Pierre Even, le réalisateur de Dallas Buyers Club et Big Little Lies avait été « très heureux » d’apprendre l’an passé que la version restaurée de C.R.A.Z.Y. aura finalement droit à une sortie sur grand écran chez nos voisins du sud.

« Mais c’est sûr qu’avec son départ, les conditions [de cette sortie] ont changé, regrette Pierre Even. C’est lui qui était le porte-étendard du film aux États-Unis. C’est son nom qui vend le film là-bas. Et malheureusement, il n’est plus là pour le défendre. »

Absent des plateformes de diffusion en ligne pendant plusieurs années en raison de l’expiration des droits musicaux des nombreuses chansons du film, C.R.A.Z.Y. a été relancé en version restaurée l’automne passé. Depuis le décès de Vallée, Pierre Even dit avoir senti une grande vague d’amour du public pour le film mettant en vedette Marc-André Grondin, Michel Côté et Danielle Proulx.

« C’est incroyable le nombre de personnes qui m’ont dit qu’elles avaient revu C.R.A.Z.Y. après le départ de Jean-Marc, confie Pierre Even. Ça reste, je pense, son film le plus marquant pour le public au Québec et au Canada. On a reçu beaucoup de témoignages très émouvants. C’est touchant de voir ça. »