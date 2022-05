BUSSIÈRE, Henri-Louis



Le 1er janvier 2022, à la résidence La Seigneurie de Lévis, est décédé subitement Monsieur Henri-Louis Bussière, à l'âge vénérable de 81 ans et 11 mois. Il était le fils de feu Monsieur Raymond Bussière et de feu Madame Madeleine Guillot. Il laisse dans le deuil ses soeurs et frères: feu Jean-Marie (Françoise Poiré), feu Raymonde (François Fraser), feu Madeleine (Michel Labbé), André (Georgette Roy), Jean Noël (Louise Brousseau), Guy (Suzanne Zakem), Céline (Philippe Brousseau), feu Benoît, Pierre, Noëlla (feu Edgar Riopel), Rock (Denise Fiset) et Jacques. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à l'organisme de votre choix.