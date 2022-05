CLOUTIER, Paula Baillargeon



À l'Hôpital général de Québec, le 14 avril 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Paula Baillargeon, épouse de feu monsieur Fernand Cloutier, fille de feu Zéphirin Baillargeon et de feu Marie-Anna Lachance. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Guy (Janis), Hélène (Jacques Jobin), Louise et Denise; ses petits-enfants: Geneviève (Patrice Julien), Sophie (Arthur Billette), Miles (Beth), Mirielle (Michael); ses arrière-petits-enfants: Clarisse, Louis, Clovis et Madeleine; ses belles-sœurs de la famille Cloutier, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital général de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.