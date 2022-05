LABRECQUE, Léopold "Paulo"



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 avril 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Léopold Labrecque, époux de madame Charlotte Lavoie. Il était le fils de feu monsieur Ulric Labrecque et de feu dame Rose-Aimée Lacombe. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées par la suite au columbarium Laurent Normand. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Charlotte; ses enfants: Ginette (Marcel Vézina), Suzanne, Christiane, Jacques (Valérie Robin), Bryan; ses petits-enfants: Carolyne (Gyno Lessard), Valérie (Éric Bouffard), Jason (Élise Dumais), Benjamin; ses arrière-petits-enfants: Alison (Robin Lainesse), Deven-Williams, Charles-Ulrick, Jade, Xavier, Clovis. Il était le frère de: feu Raymond (feu Yolande Couture), feu Armand (feu Jacqueline Lagacé), feu Annette, feu Jean-Yves (Rita Bernatchez), Marthe (feu Guy Lavoie), feu Simone (René Lavoie), feu Pierre (Jeanne Bernatchez), Raynald (Alice Bernatchez) et le beau-frère de: feu Guy (Marthe Labrecque), feu Madone (feu Arthur Bernatchez), René (feu Simone Labrecque, Ginette Gaudreau), Huguette (feu André Isabelle), feu Yves (Fernande Gosselin), Lorraine (feu Marcel Morin), Yolande (Michel Deschênes), Gaétan (Suzanne Thibault), Garnier (Doris Hunter), Jogues (Evelyn Gaudreau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité de leurs soins et leur gentillesse. Vos souhaits de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny: https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne. org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9. La direction a été confiée à la