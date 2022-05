ROUSSIN, Rita Michaud



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 1er mai 2022, à l'âge de 101 ans, est décédée madame Rita Michaud, épouse de feu Robert Roussin. Elle était la fille de feu Uldéric Michaud et de feu Maria Grenier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Hélène Legros). Elle était la grand-mère de : Annie (Guy Vincent) et Martin), l'arrière-grand-mère de : Daphné, Gabrielle, Alexandre et Félix et l'arrière arrière-grand-mère de Logan et sa sœur à venir. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Aline Garneau (feu Marcel Michaud), Mireille (la fille de Hélène) ainsi que plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel des soins du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués.