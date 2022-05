RENAUD, Diane



Au Centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 20 décembre 2021, à l'âge de 75 ans est décédée dame Diane Renaud, fille de feu monsieur Barthélémy Renaud et de feu dame Monique Moisan. Elle était native de Saint-Raymond. La famille recevra les condoléancesprochain, à compter de 10 hL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Renaud laisse dans le deuil ses enfants: Jonathan et Peggie (Mathieu Châteauvert); ses petits-fils: Félix et Elliot; son frère Paulin (feu Georgette Drolet); son ex-conjoint: Jean-Noël Gingras, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond et de l'Unité de réadaptation de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation Santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 / fondation@santeportneuf.ca.