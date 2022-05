ROBICHAUD, Martin



À son domicile, le 4 mars 2022, à l'âge de 50 ans et 8 mois, est décédé monsieur Martin Robichaud, fils de feu madame Angèle Chouinard et de feu monsieur Alyre Robichaud. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, son frère Stéphane, sa belle-mère Diane Fortier, Martine et Stéphane Dion ainsi que leurs enfants, les familles Robichaud et Fortier, de même que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise des traumatisés crâniens, tél.: 514 274-7447, site web: www.aqtc.ca.