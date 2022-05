ROBITAILLE, Denise Verret



A l'hôpital du Jeffery Hale, le 7 mai 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Denise Verret, épouse de monsieur Noël Robitaille, fille de feu madame Adélaïde Fréchette et de feu monsieur Alphonse Verret. Elle demeurait à Saint-Émile, Québec. Selon ses volontés, elle a été confiée à lapour crémation.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Émile. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa nièce Dora (Yvan Duchesneau). Elle était la sœur de feu Raymond, feu Hélène, feu Euclide (feu Jeannine Magnan), feu Jean-Guy et la belle-sœur de Pierrette Robitaille (feu Fernand Villeneuve), feu Fernande Robitaille (feu Noël Lamontagne), feu Jean-Claude Robitaille (Denise Pageau), feu Maurice Robitaille (Pauline Herman), feu Antonio Robitaille (Huguette Morneau), feu Marie-Paule Robitaille (feu Marc Lefebvre), Denise Robitaille (feu Marcel Buissière), feu Madeleine Robitaille (feu Fernand Parent), Mariette Robitaille (Raymond Renaud), feu Pauline Robitaille (feu André Lanctôt), feu André Robitaille; ses filleuls: Robert Robitaille, Dwayne, ainsi que Nancy Duchesneau, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale, pour les bons soins prodigués.