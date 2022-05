BELANGER, Henri



Au centre hospitalier de Trois-Pistoles le 4 mai 2022, est décédé à l'âge de 86 ans monsieur Henri Bélanger, époux de madame Micheline Coulombe autrefois propriétaire de Henri Bélanger Service. Il était le fils de feu monsieur Thomas Bélanger et de feu madame Imelda Veilleux. Il demeurait à Saint-Jean-de-Dieu. La famille recevra les condoléancesà compter de 14 h auet de là au cimetière paroissial. M. Bélanger laisse dans le deuil son épouse Micheline Coulombe; ses frères et sœurs: Jean-Marc (Christine Rousseau), S. Marcelle (Ursuline), feu Damien (Luce Favreau), Caroline (Serge Bragdon), Thérèse (Valérien Pelletier), Denise (Michel Bilodeau), Roland (France Bélanger), feu André (Johanne Lapierre); son beau-frère Jean-Louis (Yvette Coulombe); ses belles-sœurs: Lina, Mariette (Georges Ladouceur); ses neveux et nièces, en particulier Alain et Josée Perron ; ainsi que ses amis(es) parmi lesquels ses 3600 clients. Un sincère merci pour votre présence et votre soutien. Merci au personnel de la Villa Dubé de Saint-Jean-de-Dieu et du CHSLD de Trois-Pistoles. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 1434, rue Ste- Catherine Ouest, bureau 500, Montréal, Qc., H3G 1R4. Dons en ligne: www.coeuretavc.ca. La familleLes services professionnels ont été confiés au