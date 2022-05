DUPERRON, Nicole Blondin



À la Maison Michel Sarrazin, le 21 décembre 2021 à l'âge de 70 ans est décédée madame Nicole Blondin, épouse de monsieur Michel Duperron. Elle était la fille de feu Lucien Blondin et de feu Léa Fortin. Originaire de Ste-Rose ville Laval, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son époux: Michel Duperron; ses enfants: Sébastien et Sophie; ses petits-enfants: Nat, William ainsi que sa mère Catherine Dufour, Yohann, Léane, Marie-Jeanne et Anna-Rose ainsi que leur mère Marlyne Turcotte; ses sœurs: Monique, Diane, Lise (Yvon Carrière), France; son beau-frère: Jacques Duperron (Liette Mathieu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es) et tout particulièrement Annik Lavoie et Caroll Larochelle. La famille recevra les condoléances aule samedi 14 mai 2022 de 13h à 15h30 et le dimanche 15 mai 2022 de 13h à 15h30.Par la suite, madame Blondin sera portée à son dernier repos au columbarium du Complexe funéraire Sylvio Marceau (224, St-Vallier Ouest, Québec).La famille tient à remercier le personnel soignant de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins et l'attention apportée à madame Blondin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin (2101, Chemin Saint-Louis, Québec, QC., G1T 1P5), https://michel-sarrazin.ca/don-en-memoire