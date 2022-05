GAULIN, Armande



La famille a l'immense tristesse de vous annoncer le décès de Madame Armande Gaulin à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 mai 2022, à l'âge de 82 ans. Elle était la fille de feu Armand Gaulin et de feu Rose Lavoie. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 13 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane Bilodeau, son frère Rosaire Gaulin (Laurence Viens); ses neveux Jacques Gaulin, Marc Gaulin, et Pierre Gaulin; ses petits neveux: Raphaël et Maxime, une grande amie de la famille Andrée St-Laurent, les membres des familles Gaulin et Lavoie, ainsi que de nombreux parents et amis. Mère aimante et bienveillante, amie fidèle et sincère, femme généreuse et déterminée, travailleuse et dévouée, très appréciée par son entourage car elle savait être à l'écoute et disponible. Nous t'aimons beaucoup et tu nous manqueras énormément. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com