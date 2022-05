TOUCHETTE, Henri-Paul



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, le 14 avril 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Henri-Paul Touchette, époux de feu dame Marguerite Poirier. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h20.et de là, au cimetière St-Grégoire de Montmorency.Il laisse dans le deuil son frère, sa soeur et sa belle-soeur: feu Antonio (feu Laure-Aline Vézina, feu Ludgarde Gingras), feu Lucille, feu Raymond (feu Thérèse Savard), Marie-Aimée (feu François Gagnon), Robert (Rollande Tremblay); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Poirier: feu Cécile (feu Roland Gravel), feu Roland (Noëlla Parent), Jeanne D'Arc (feu Benoit Caux), feu Armand (Huguette Plouffe), Pierre (Huguette Parent), feu Jean-Marie (Monique Drolet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.