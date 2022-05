LEBEL, Régent



Au Centre d'Hébergement d'Assise, Québec, le 22 avril 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Régent Lebel, époux de madame Gaétane Simard. Né à Montmorency le 15 octobre 1940, il était le fils de feu madame Yvette Arbour et de feu monsieur Georges Lebel. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 13 mai 2022 de 9 h à midi. Outre son épouse Gaétane, monsieur Lebel laisse en deuil sa fille Josée (Bernard Blais); ses frères, beaux-frères et belles-soeurs: André (Réjeanne Turcotte), Denis, Yves Pichette (feu Stella); de la famille Simard: Lise (feu Roger Bédard), Véronique (feu Emilien Lebrun), Jean-Rock Lajoie (Carole Desrosiers), Nicole Girard (feu Yvan Lajoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Diane. Un immense remerciement à tout le personnel de jour, de soir et de nuit du Centre d'Hébergement d'Assise (5ème étage) pour tous les soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de