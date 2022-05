FORTIN, Anita Boivin



À l'Hôpital du St-Sacrement, Québec, le 25 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Anita Fortin, épouse de feu monsieur Félix Boivin. Née à Baie St-Paul, le 25 novembre 1933, elle était la fille de feu dame Octavie Simard et de feu monsieur Pierre Fortin. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 14 mai 2022 de 9h à 10h30.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil son fils Alain; ses petits-enfants: Derek et Mélissa; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Hyppolite (feu Thérèse Lavoie), Gilberte Lavoie), Pierrette (feu Luc Fortin), Colette (feu Paul Boudreault, Jean-Guy Légaré), Yves (feu Solange Paquet), Jocelyn (Lise Tremblay), Hélène Guay (feu Jean-René, Léon Boudreault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Jacques (feu Lucette Gérard). Les funérailles sont sous la direction de