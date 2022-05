COUTURIER, Cécile Proulx



À la Résidence Côté Jardins, le 18 décembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Cécile Proulx, épouse de feu monsieur André Couturier. Elle était la fille de feu dame Adéla Lajeunesse et feu monsieur Sylvio Proulx. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 13 h pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil sa fille Lise (feu Brian Hoogkamp) et son fils Guy (Danielle Charlebois); ses petits-enfants: Éric, Scott et Colin Hoogkamp, Samuel et Catherine Couturier ainsi que leur mère Marie-Josée Gosselin; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHSLD Côté Jardins pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins, 4770, rue St-Felix, St-Augustin (Québec), G3A0K9, tél. (418) 780-8179, Courriel : info@fondationjhsl-cj.ca ou à votre hôpital local.