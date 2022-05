GAGNON, Jean-Luc



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le vendredi 22 avril 2022, est décédé à l'âge de 78 ans et 9 mois, monsieur Jean-Luc Gagnon, fils de feu monsieur Adrien Gagnon et de feu madame Lucie-Anna Bédard. Il était l'époux de Lisette Côté et le gendre de feu Édouard Côté et de feu Rosa Labonté. Il demeurait à Sainte-Rose-de-Watford. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lisette Côté, ses enfants : Céline, Yvan (Annick Vachon) et Annie (Kim Boulanger). Il était le grand-père de : Jade, Cédryk, Zakary Gagnon et Émy, Ariane, Daphné, Lysane Boulanger. De la famille Gagnon, il était le frère de feu Céline, Reynald (Laurette Veilleux), Hervé (Jocelyne Audet), Diane, Danielle et Line (Martin Dubé). De la famille Côté, il était le beau-frère de : feu Élise (feu Adrien Duchaine), feu Sr Annoncia, feu Jules-Adrien (Thérèse Boutin), feu Louisa (feu Rosaire Ruel,), feu Ferdinand (Anita Kelly), feu Josaphat (Stella Grenon), Gaétan (Pierrette Poulin), feu Bertrand (Blandine Roy), Monique (feu Claude Lapointe) et feu Rose-Lise. Il laisse également plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis (es). La famille recevra les condoléances à lale vendredi 13 mai de 19h à 21h30 ainsi que le samedi 14 mai, jour des funérailles, de 8h30 à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireUn remerciement spécial au personnel du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches de Saint-Georges pour les bons soins prodigués à Jean-Luc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tekakwitha (pour la communauté de Sainte-Rose-de-Watford), 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.