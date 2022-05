GAGNON, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 avril 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Gisèle Gagnon, épouse de monsieur Jacques Boutin. Elle était la fille de feu Louis-Philippe Gagnon et de feu Marie Goupil. Elle demeurait à Saint-Anselme. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses fils: Stéphane (Josée Maurice), feu Jérôme (Nancy Poulin), Nicolas; ses petits-enfants: Anthony, Coralie (Matthew O'Farrell), Jérémie; ses frères et sœurs: feu Adrien (Pierrette Bilodeau), Clément (Édith Fortier), Suzanne (Jean-Marc St-Jean), Bibianne (feu Jean-Marie Carrier), Monique (Clément Malenfant), Françoise (Gérard Marceau), Jean-Marie (Jocelyne Fecteau, Hélène (Benoit Royer); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin: feu Benoit, feu Rollande (feu Jean-Paul Mercier), feu Gisèle (feu Albert Lacasse), Gilles (feu Colette Turgeon), Lucille, Cécile (feu Émilien Morel), feu Laurent (Carole Parizeau), feu Louise (feu Luigi Cardillo), feu Jean-Guy (Murielle Lachance), Simone (Normand Larochelle), Aline (Paul Arseneault); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera au salonle vendredi 13 mai 2022 de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.